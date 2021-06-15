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Более 500 мероприятий пройдет в рамках фестиваля «Красная площадь»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 500 мероприятий пройдет в рамках фестиваля «Красная площадь»

Иван Юминов

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Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Более 500 мероприятий пройдет во время фестиваля «Красная площадь» с 17 по 20 июня. Об этом сообщил заместитель председателя оргкомитета по подготовке фестиваля Владимир Григорьев во вторник, 15 июня.

— Мы постараемся порадовать и москвичей, и гостей столицы, всех любителей книги большим праздником книги. В программе более 500 мероприятий, которые традиционно пройдут на 11 площадках, — рассказал представитель мероприятия.

Так, ожидается выступление писателей Евгения Водолазкина, Дениса Драгунского и Гузель Яхиной. Кроме того, 20 июня в честь 222-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина на главной сцене мероприятия пройдет концерт, где будет по-новому прочитан роман «Евгений Онегин», отмечает Интерфакс.

Седьмой книжный фестиваль «Красная площадь» объединит писателей, издателей, актеров и читателей. На мероприятии издатели со всей страны представят сотни тысяч книг.

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