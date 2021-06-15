Заболевшего COVID-19 рэпера T-Killah выписали из больницы
Российского рэпера Александра Тарасова, выступающего под псевдонимом T-Killah, выписали из больницы после лечения от коронавируса. Об этом рассказал представитель артиста во вторник, 15 июня.
Рэпера госпитализировали с подозрением на коронавирус 8 июня. Позже музыкант подтвердил, что заболел COVID-19.
Он получил отрицательный тест на коронавирус в пятницу, 11 июня, а 12 июня уже был дома. После выписки из больницы Тарасов продолжает реабилитацию в домашних условиях, пишет ТАСС.
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