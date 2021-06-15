Названы самые популярные темы обращений жителей Подмосковья к властям в соцсетях

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Жители Московской области чаще всего обращаются к представителям местной власти в социальных сетях по вопросам доступной среды и содержания общественных пространств. Эти темы стали одними из самых обсуждаемых за прошедшую неделю. Об этом рассказала министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина во время совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и окружными главами.

— За неделю с 7 по 13 июля число обращений в соцсетях снизилось на девять процентов. Самый большой рост показала тема медицины — 23 процента, дороги и транспорт — четыре процента, — пояснила спикер.

Она также добавила, что в связи с дождливой погодой в эти дни возросло число обращений по вопросам подтоплений. Чаще всего такой способ общения выбирают жители Павловского Посада, Шатуры и Электростали, отмечает РИАМО. Уточняется, что по вопросам дорог пришло 891 обращение, а еще 157 - были посвящены общественному транспорту.