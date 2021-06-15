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Политолог поддержал инициативу Петра Толстого о квотировании труда мигрантов
Фото: Александр Чикин

Политолог поддержал инициативу Петра Толстого о квотировании труда мигрантов

Павел Гриднев

Общество

Журналист и политолог Роман Романов поддержал заявление депутата Государственной думы Петра Толстого о необходимости рационализировать миграционную политику страны, а также провести квотирование доли труда мигрантов в социально важных отраслях – здравоохранении, образовании и торговле.

— В целом, если мы посмотрим на самые развитые экономики мира, то увидим одно сходство: они добились успеха не с наличием дешевой рабочей силы, а за счет развития высокотехнологичных производств и подготовки высококлассных специалистов на местах, — заявил эксперт.

Романов привел в пример Японию, которая пошла именно по пути роботизации и усиления внутренних ресурсов.

— В Японии мало приезжих, мигрантов, что обеспечивает одну из самых устойчивых экономик мира. Страны же, которые, напротив, завозят дешевую рабочую силу, создают препятствие для развития технологий, — отметил политолог.

По оценке Романа Романова, большой наплыв мигрантов, которые готовы трудоустроиться в России, бьет по населению государства. В этой связи он считает, что органам власти необходимо делать упор на поддержке собственных граждан. Этой цели, в частности, и отвечает инициатива Петра Толстого.

— У нас в стране уже созданы надежные инструменты контроля за незаконной миграцией, выдаются патенты трудовым мигрантам, предусмотрены штрафы для компаний, которые привлекают незаконную рабочую силу. Но мы все видим, что эти меры работают в недолжной мере, — ранее заявлял парламентарий.

Вице-спикер считает, что квотирование поможет восстановить баланс на рынке труда, а также станет мерой, которая будет действовать в интересах граждан России. Вместе с тем он добавил, что действовать нужно аккуратно – механизм не должен превращаться в инструмент «охоты на ведьм».

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