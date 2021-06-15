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Остановку ряда автобусов временно перенесли на северо-востоке Москвы
Фото: АГН Москва

Остановку ряда автобусов временно перенесли на северо-востоке Москвы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Гостиничный проезд, 10Ас1 Карта всех событий

Остановку нескольких автобусов на северо-востоке Москвы временно перенесли. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 15 июня.

Так, на съезд со Станционной улицы на Гостиничный проезд перенесли для высадки остановку автобусов № 24 и 24к «Гостиницы ВДНХ», отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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