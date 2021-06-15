Роспотребнадзор выявил 77 нарушений антиковидных мер в кафе и ресторанах Москвы

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор за последнюю неделю выявил 77 нарушений мер против коронавируса в кафе и ресторанах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 15 июня.

— Всего за последнюю неделю с 7 по 14 июня 2021 года на предприятиях общественного питания проведено 271 мониторинговое обследование, нарушения установлены на 77 объектах, вызвано для составления протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ 65 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — говорится в сообщении.

При этом за грубое нарушение эпидемиологических требований закрыли 12 заведений. Юридическим лицам за несоблюдение мер грозит до 500 тысяч рублей штрафа или приостановка деятельности на срок до 90 суток, отмечается на сайте Роспотребнадзора.