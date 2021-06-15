Неизвестный украл у сотрудницы офиса на Сретенке 165 тысяч рублей

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Россия, Москва, Сретенский бульвар, 6/1с1 Карта всех событий

Неизвестный украл деньги у сотрудницы одного из столичных офисов. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 15 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Средства пропали из здания, которое находится по адресу Сретенский бульвар, 6/1, строение 1. По словам потерпевшей, ущерб составил 165 тысяч рублей.

Женщина рассказала полицейским, что узнала о пропаже не сразу. Она считает, что деньги мог украсть кто-то из посетителей ее кабинета 5 июня, в период с 18 до 20 часов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» писала, что женщину обокрали в столичной гостинице на 200 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 6 июня, в номере гостиницы. Девушка сняла номер и ушла. Вернувшись, она не обнаружила несколько ценных вещей и обратилась в полицию.