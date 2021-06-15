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Прощание с космонавтом Шаталовым пройдет на кладбище в Мытищах 17 июня
Фото: Роскосмос

Прощание с космонавтом Шаталовым пройдет на кладбище в Мытищах 17 июня

Иван Юминов

Общество

Прощание с космонавтом Владимиром Шаталовым пройдет на кладбище в Мытищах в четверг, 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

— Прощание с Владимиром Александровичем Шаталовым состоится 17 июня 2021 года в 12:00 на Федеральном военном мемориальном кладбище, — отмечается на сайте ЦПК.

О смерти космонавта стало известно во вторник, 15 июня. Ему было 93 года.

Владимир Шаталов родился в 1927 году в Петропавловске (ныне город на севере Казахстана — прим. «ВМ»). В 1949 году он окончил летное училище, а через семь лет был зачислен в военно-воздушную академию. В отряд космонавтов Шаталов был зачислен через два года после полета в космос Юрия Гагарина, на тот момент в его активе было 2,5 тысячи летных часов. Свой первый полет в космос Шаталов совершил в 1969 году на корабле «Союз-4». При участии космонавта была создана первая экспериментальная космическая станция. За свою карьеру Шаталов совершил три полета в космос.

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