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Столичные полицейские задержали мужчину за нападение с ножом на знакомого
Фото: moscow-live

Столичные полицейские задержали мужчину за нападение с ножом на знакомого

Юлия Павлушова

Происшествия

Столичные правоохранители задержали 36-летнего уроженца Саратовской области, который обвиняется в покушении на убийство. Об этом во вторник, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, 12 июня нынешнего года задержанный поругался с мужчиной в строительной бытовке на Новоясеневском проспекте. Не сдержавшись, он несколько раз ударил оппонента ножом в шею и туловище. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На допросе мужчина признал свою вину. Следствие в ближайшее время направит в суд ходатайство о его заключении под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что полиция Москвы начала проверку после госпитализации мужчины с ранениями спины.

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