Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей школьникам с ограниченными возможностями

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать проект по выплатам десяти тысяч рублей для школьников старше 18 лет с ограниченными возможностями. Об этом говорится на сайте Кремля во вторник, 15 июня.

Правительство РФ должно представить доклад не позднее 15 сентября. Ответственным в работе над документом стал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги будут направлять совершеннолетним школьникам или их законным представителям. Правительство будет работать над проектом в августе 2021 года. Уточняется, что выплата станет единовременной, ее размер составит десять тысяч рублей.