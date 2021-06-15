Москвичи смогут выиграть автомобили Renault Logan после вакцинации от COVID-19

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Москвичи, сделавшие прививку от коронавируса с 14 июня по 11 июля, еженедельно в указанный период смогут принять участие в розыгрыше пяти автомобилей марки Renault Logan. Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов во вторник, 15 июня.

— Для розыгрыша каждую неделю предназначены пять автомобилей марки Renault Logan, — приводит его слова ТАСС.

Решение о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации принял мэр Москвы Сергей Собянин. Стоимость автомобилей составит примерно миллион рублей, а результаты будут объявляться каждую среду начиная с 23 июня в эфире телеканала «Москва 24». Главным выигрышем для вакцинированных, по словам главы города, по-прежнему останется здоровье.