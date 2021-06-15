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Почти 90 нетрезвых водителей задержали в ходе рейда в Москве
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Почти 90 нетрезвых водителей задержали в ходе рейда в Москве

Юлия Павлушова

Происшествия

Столичная Госавтоинспекция подвела итоги рейда по выявлению нетрезвых водителей. Об этом во вторник, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Рейд проходил с 20:00 13 июня до 06:00 14 июня. В операции задействовали более 600 инспекторов ДПС.

Стражи порядка поймали 86 автолюбителей, которые сели пьяными за руль. Кроме того, 74 водителя отказались проходить процедуру медицинского освидетельствования. Еще девять москвичей сели нетрезвыми за руль повторно, будучи уже лишенными прав за такое нарушение.

По всем фактам составлены материалы, которые будут переданы в судебные органы.

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