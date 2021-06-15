Маршруты шести трамваев временно изменили на Новощукинской улице

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новощукинская улица Карта всех событий

Движение шести трамваев временно ограничили на Новощукинской улице на северо-западе Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта в пятницу, 15 июня.

По техническим причинам на участке задерживаются трамваи № 10, 15, 21, 28, 30, 31. Их маршруты были временно изменены, уточнили в ведомстве.

Жителей и гостей столицы призвали быть внимательными и слушать объявления водителей трамваев.