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Маршруты шести трамваев временно изменили на Новощукинской улице
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Маршруты шести трамваев временно изменили на Новощукинской улице

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Новощукинская улица Карта всех событий

Движение шести трамваев временно ограничили на Новощукинской улице на северо-западе Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта в пятницу, 15 июня.

По техническим причинам на участке задерживаются трамваи № 10, 15, 21, 28, 30, 31. Их маршруты были временно изменены, уточнили в ведомстве.

Жителей и гостей столицы призвали быть внимательными и слушать объявления водителей трамваев.

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