Фото: СК РФ

Россия, Москва, дачный посёлок Кокошкино, улица Дзержинского Карта всех событий

Задержан подозреваемый в убийстве двух человек в Новой Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова во вторник, 15 июня.

Уточняется, что его местонахождение установлено. Вскоре подозреваемого доставят в подразделение ведомства для установки на причастность к данному преступлению, отмечается на сайте СК.

Ранее сообщалось, что тела двух человек с ножевыми ранениями нашли после пожара в ТиНАО. Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Дзержинского в поселении Кокошкино. На телах погибших обнаружили множество колото-резаных ранений. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».