Автоэксперт поддержал отмену обязательного техосмотра авто

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Глава ассоциации автовладельцев Сергей Канаев оценил решение Государственной думы РФ об отмене обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО. Эксперт уверен, что данное нововведение положительно скажется на водителях.

— Полностью поддерживаю данное решение. Техосмотр, который проводился за последние годы, представлял собой настоящие поборы для автовладельцев. Это был дополнительный налог, не имеющий никакого отношения к безопасности, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что это нововведение касается не только частных лиц, но и тех граждан, которые занимаются перевозками, отмечает RT. Специалист выразил уверенность в том, что если в машине есть неисправность – водитель не поедет. При этом он подчеркнул, что совсем другое дело, когда речь идет о наемных рабочих, особенно тех, что работают в пассажирских перевозках.