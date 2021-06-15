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Автоэксперт поддержал отмену обязательного техосмотра авто
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Автоэксперт поддержал отмену обязательного техосмотра авто

Елена Фролова

Общество

Глава ассоциации автовладельцев Сергей Канаев оценил решение Государственной думы РФ об отмене обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО. Эксперт уверен, что данное нововведение положительно скажется на водителях.

— Полностью поддерживаю данное решение. Техосмотр, который проводился за последние годы, представлял собой настоящие поборы для автовладельцев. Это был дополнительный налог, не имеющий никакого отношения к безопасности, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что это нововведение касается не только частных лиц, но и тех граждан, которые занимаются перевозками, отмечает RT. Специалист выразил уверенность в том, что если в машине есть неисправность – водитель не поедет. При этом он подчеркнул, что совсем другое дело, когда речь идет о наемных рабочих, особенно тех, что работают в пассажирских перевозках.

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