Черданцев оценил шансы сборной России на победу в матче с Финляндией

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Футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев выразил уверенность в том, что несколько игроков сборной России по футболу не показали свой обычный уровень профессионализма во время матча Евро-2020 с Бельгией.

По мнению эксперта, тренерский штаб обязан урегулировать данную проблему. Матч с Финляндией станет решающим для россиян, считает спортивный комментатор.

Первый матч в рамках программы чемпионата Европы российские футболисты провели в Санкт-Петербурге. В результаты этой игры победа осталась за бельгийцами. Итог встречи — 3:0 в пользу Бельгии. Как подчеркнул телеведущий, никто не ставил сверхзадачу относительно того, что нужно выиграть. Тем более что сложно рассчитывать на лидерство, когда противостояние идет с командой, которая занимает первое место в рейтинге FIFA.

— Задачи нашей команды — выиграть в группе и занять первое место — по определению не могло быть, потому что россияне играют в сильной группе. В случае с Бельгией речь идет о команде, которая в рейтинге FIFA является первой в мире, — пояснил Георгий Черданцев.

Поэтому, по его словам, поражение бельгийцами никак не должно повлиять на дальнейший ход событий. А вот 16 июня в матче с Финляндией, как подчеркнул комментатор, картина будет более ясной, отмечает Nation News.

Тем временем чемпионат Европы по футболу продолжается. В среду, 16 июня, состоятся несколько игр. Пристальное внимание российские болельщики обратят на игру сборных Финляндии и России. Начало в 16 часов по московскому времени. В группе А проведут встречу Турция и Уэльс (19:00), а также Италия и Швейцария (22:00).

На следующий день, 17 июня, тоже будут организованы три матча. Украинские футболисты поборются за победу с македонскими (16:00), Дания выступит против Бельгии (19:00), а Нидерланды сыграют с Австрией (22:00).

В пятницу, 18 июня, Швеция сыграет со Словакией (16:00), Хорватия — с Чехией (19:00), а Англия — с Шотландией (22:00). В первый выходной день недели, 19 июня, состоятся матчи Венгрия — Франция (16:00), Португалия — Германия (19:00) и Испания — Польша (22:00). 20 июня неделя завершится играми между Италией и Уэльсом (19:00) и Швейцарией и Турцией (19:00), отмечает ФАН.