Грибников Подмосковья предупредили об опасности сбора лжеопят

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Эксперты предупредили жителей Московской области о смертельно опасных грибах, которые неопытные грибники могут спутать с летними опятами. Речь идет о галерине окаймленной. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства по Подмосковью.

Данный «зонтик» содержит в себе более сильные токсины, чем у бледной поганки. Эксперты добавляют, что складывать в лукошко стоит лишь те виды грибов, с которыми человек отлично знаком.

Помимо этого, не нужно собирать урожай около оживленных автомагистралей, потому что грибы скапливают в себе множество тяжелых металлов, которые могут оказать негативное воздействие на организм, отмечает РИАМО.

В настоящее время в лесах области стартует сезон летних грибов.

— Лесные территории на юге, западе, юго-востоке и востоке региона первыми начинают радовать грибников, — подчеркнул министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он также добавил, что немногим позже грибы можно будет собирать на севере и северо-западе.