Около 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали шестнадцать рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс и два отменили. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и девять отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО