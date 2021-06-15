Около 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Почти 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали шестнадцать рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс и два отменили. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и девять отменили.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
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