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Народный артист России Андрей Соколов заболел коронавирусом
Фото: andrej-sokolov.com

Народный артист России Андрей Соколов заболел коронавирусом

Юлия Курганова

Общество

Народный артист России, актер и режиссер Андрей Соколов заболел COVID-19. Об этом он рассказал подписчикам на своей странице в соцсети Instagram, опубликовав пост с результатами медицинского обследования.

— К сожалению, пополнил армию «ковидных». А посему до конца месяца на карантине, и мероприятия с моим участием получат некоторую корректировку, — написал Соколов.

Он добавил, что болеет не первый день. Изначально, как только начали проявляться симптомы коронавируса, актер чувствовал себя неважно. Но после терапии стал поправляться.

Фанаты пожелали 58-летнему артисту скорейшего выздоровления.

«Как же так? Бедный. Держитесь!»; «Андрюша, главное — лечитесь!»; «Следите за здоровьем, не запускайте себя!» — написали пользователи.

Ранее певица МакSим отменила концерт из-за госпитализации.

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