Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Анна Семенович рассказала, сколько зарабатывала в группе «Блестящие»
Фото: instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович рассказала, сколько зарабатывала в группе «Блестящие»

Юлия Курганова

Развлечения

Певица Анна Семенович проработала в популярной группе «Блестящие» четыре года. Она принимала участие в записи песен, съемках клипов и концертах. Организаторы платили за выступление артисток около двух миллионов рублей по нынешнему курсу. Но Семенович рассказала, что получала всего 50 долларов за концерт, остальное шло продюсерам.

— К счастью, тогда у меня был длительный роман с обеспеченным мужчиной, и в финансовом плане все было стабильно, — поделилась певица в интервью на Youtube-канале.

Она отметила, что первые несколько месяцев работы в коллективе ей вообще не платили, аргументируя это тем, что она находится на испытательном сроке. Коллеги Семенович получали больше нее, хотя работали наравне с ней.

В какой-то момент артистка потребовала поднять ей зарплату, но продюсеры отказались. Тогда знаменитость ушла из группы и начала сольную карьеру.

Читайте также:
музыкальная группаАнна Семеновичзарплата
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Все мнения
О проекте