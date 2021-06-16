Анна Семенович рассказала, сколько зарабатывала в группе «Блестящие»

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Певица Анна Семенович проработала в популярной группе «Блестящие» четыре года. Она принимала участие в записи песен, съемках клипов и концертах. Организаторы платили за выступление артисток около двух миллионов рублей по нынешнему курсу. Но Семенович рассказала, что получала всего 50 долларов за концерт, остальное шло продюсерам.

— К счастью, тогда у меня был длительный роман с обеспеченным мужчиной, и в финансовом плане все было стабильно, — поделилась певица в интервью на Youtube-канале.

Она отметила, что первые несколько месяцев работы в коллективе ей вообще не платили, аргументируя это тем, что она находится на испытательном сроке. Коллеги Семенович получали больше нее, хотя работали наравне с ней.

В какой-то момент артистка потребовала поднять ей зарплату, но продюсеры отказались. Тогда знаменитость ушла из группы и начала сольную карьеру.