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Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19

Юлия Курганова

Общество

Ученые из США сообщили, что повторному заражению коронавирусом более подвержены люди с ослабленным иммунитетом, почечной недостаточностью, поражением печени и те, кто проходит лечение от онкологии или недавно перенес трансплантацию органов.

Исследователи из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне вместе со специалистами Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле проанализировали электронную базу медицинских карт и отобрали для исследования 23 пациентов, которые повторно заболели COVID-19.

Средний возраст таких пациентов составил 64,5 года, у большинства из них имелись диабет, гипертония или иммунные нарушения. Также они страдали ожирением и имели вредные привычки, такие как курение.

Ученые отметили, что 70 процентов пациентов были госпитализированы как при первом заболевании коронавирусом, так и при втором случае. Специалисты предположили, что повторное инфицирование протекает не легче первого.

Исследователи сообщили, что переболевшие COVID-19 в легкой форме также могут повторно заболеть, но риск тяжелого течения болезни у них минимален, сообщается на портале medRxiv.

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