Проверки не показали массовых нарушений COVID-требований в ресторанах столицы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Проверки соблюдения мер против коронавируса, прошедшие в Москве, не показали массовых нарушений. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в среду, 16 июня.

— Несмотря на то что в ходе рейдов выявляются нарушения требований Роспотребнадзора, мы видим, что многие рестораторы и владельцы предприятий торговли и услуг придерживаются установленных правил. Массовых нарушений мы не наблюдаем, — рассказал Немерюк.

Он напомнил, что, согласно требованиям Роспотребнадзора, при посещении кафе, ресторанов и магазинов необходимо надевать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

— Соблюдение этих требований позволит не вводить более жестких мер. Контроль за соблюдением правил продолжается, — цитирует руководителя департамента РИА Новости.

Напомним, в период с 13 по 20 июня рестораны, бары, ночные клубы, кафе и другие развлекательные заведения столицы не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Эти ограничения введены для снижения случаев коронавируса среди молодежи.