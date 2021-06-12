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Алексей Немерюк объяснил необходимость ограничения работы кафе и клубов в Москве
Фото: Агентство городских новостей Москва

Алексей Немерюк объяснил необходимость ограничения работы кафе и клубов в Москве

Иван Юминов

Город

Ограничения на работу ресторанов и ночных клубов в Москве введены для снижения случаев коронавируса среди молодежи. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в субботу, 12 июня.

— Это сделано, поскольку идет рост заболеваемости и появились наиболее высокие показатели роста среди молодежи, которые и являются любителями ночной жизни. Чтобы это предотвратить, и вводится эта мера. Также закрываются фуд-корты в торговых центрах, поскольку там большое количество посетителей и чаще всего это молодежь, — рассказал руководитель ведомства.

Немерюк добавил, что горожанам стоит бережно относиться к своему здоровью и соблюдать меры профилактики COVID-19.

Ранее сообщалось, что в период с 13 по 20 июня рестораны, бары, ночные клубы, кафе и другие развлекательные заведения столицы не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

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