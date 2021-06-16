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Губернатор Приморского края Кожемяко привился от коронавируса «Спутником V»
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Губернатор Приморского края Кожемяко привился от коронавируса «Спутником V»

Илья Ашуров

Общество

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сделал прививку от COVID-19. Об этом в среду, 16 июня, он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, он привился вакциной «Спутник V» вместе с женой прямо в здании правительства края.

— Мы бы и раньше это сделали, просто нужно было выждать время после цикла наших прививок от клещевого энцефалита. Такова рекомендация врачей. Через 21 день пройдем второй этап вакцинации, — написал Кожемяко.

Также губернатор обратил внимание на то, что в регионе увеличивается число заболеваний коронавирусом. В связи с этим он призвал жителей пройти процедуру вакцинации, чтобы обезопасить себя от «сложного протекания болезни».

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