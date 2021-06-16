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Малышева рассказала, как эффективно защититься от комаров
Фото: pixabay.com

Малышева рассказала, как эффективно защититься от комаров

Михаил Алимов

Общество

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала эффективный способ, как защититься от комаров. Об этом она рассказала в эфире своей программы «Жить здорово» на Первом канале.

Врач заявила, что комары опасны и могут при укусах разносить инфекции. По ее словам, бороться с этими насекомыми помогают фумигаторы и репелленты.

Зажжение ламп и свечей малоэффективно, считает она, что на открытом воздухе, что в помещении.

Также Малышева отметила, что употребление цитрусовых в пищу, якобы делающее кровь невкусной для комаров, не принесет никакого результата. То же самое относится и к ароматическим маслам. Ультразвуковые приборы для защиты от укусов не гарантируют их отсутствие, считает она.

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