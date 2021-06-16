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В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва гаджетов из-за жары
Фото: Pixabay

В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва гаджетов из-за жары

Анастасия Волоснова

Технологии

Чтобы избежать перегрева и взрыва телефонов, ноутбуков и других гаджетов в жару, необходимо не выходить с техникой под прямые солнечные лучи и проверять систему охлаждения. Об этом рассказали эксперты Роскачества.

Отмечается, что современное оборудование выдерживает нагревание ядра до 100 градусов тепла.

И хотя портативный компьютер, скорее всего, не сгорит, а просто отключится по достижении критической температуры, таким образом можно потерять несохраненные данные. Да и на здоровье компонентов устройства в долгосрочной перспективе это влияет негативно, — пояснил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Понять о скором перегреве можно по шуму из корпуса ноутбука, так как это может говорить о загрязненной системе охлаждения. Долгий отклик на команды, высокая температура устройства, внезапное отключение и быстрый разряд батареи также могут свидетельствовать о предстоящем сбое.

В подобных случаях в Роскачестве советуют отнести компьютер или ноутбук к специалистам.

Чтобы избежать перегрева, не рекомендуется оставлять технику в автомобиле или работать на солнце. Эксперты советуют переместиться в тень и следить, чтобы в ноутбук не попал песок.

Кроме того, необходимо полностью выключать ноутбук после работы, а не переводить его в спящий режим.

— Опасность взрыва батареи, в том числе у смартфона, существует в трех случаях: заводской брак, перегрев и старение гаджета, — добавил Антон Куканов.

По его словам, владельцам смартфонов также рекомендуется пользоваться фирменными или сертифицированными зарядными устройствами, мощность которых подходит к технике. Также, по словам экспертов, можно пользоваться специальной охлаждающей подставкой.

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