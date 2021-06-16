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Двадцать поездов «Москва-2020» запустили в столичном метро с начала года
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Двадцать поездов «Москва-2020» запустили в столичном метро с начала года

Анастасия Колоскова

Город

В столичном метрополитене с начала года запустили еще 20 поездов нового поколения «Москва-2020».

Всего в настоящее время в подземке курсируют 65 таких составов. Из них 33 — на Кольцевой линии, а 32 — на Калужско-Рижской. Так, парк вагонов на последней обновлен на 50 процентов, а на Кольцевой ветке — более чем на 80 процентов.

Парк подвижного состава московского метрополитена пополнился с 2010 года 3,7 тысячи вагонами. Доля поездов нового поколения на сегодняшний день составляет более чем 65 процентов.

До конца 2023 года в подземке начнут курсировать еще около 850 новых вагонов. Таким образом парк обновится примерно на 80 процентов. Всего же с 2010 по 2023 год в метро поступят 4549 вагонов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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