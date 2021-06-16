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«Это был волшебный день»: Макеева и Мальков назвали настоящую дату своей свадьбы
Фото: instagram/makeevan

«Это был волшебный день»: Макеева и Мальков назвали настоящую дату своей свадьбы

Михаил Алимов

Общество

Актриса Анастасия Макеева и ее муж Роман Мальков озвучили настоящую дату своей свадьбы. В своем Instagram-аккаунте актриса опубликовала пост с видеороликом, где счастливые молодожены гуляют по Москве.

— У меня для вас сюрприз, ровно полтора месяца назад мы с Романом вступили в официальный брак. СМИ гадали, когда же мы поженились, но первые узнаете дату вы, — подписала она запись в социальной сети.

Макеева отметила, что им очень повезло с погодой в этот день.

— Это был волшебный день! 6 был дождь и холодно, и 8 был адский холод, а 7 мая словно Божье провидение — была библейская погода, — пишет она.

Таким образом, официальная дата свадьбы звездной пары — 7 мая 2021 года. Ранее Макеева выкладывала видео, где она обменивалась кольцами с мужем в горах Крыма, а в СМИ была информация, что молодожены провели церемонию в конце мая на берегу моря возле Алушты.

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