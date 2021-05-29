«Спасибо, Вселенная»: Макеева показала, как обменялась кольцами с мужем

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Актриса Анастасия Макеева в своем Instagram-аккаунте выложила видео, в котором она обменивается с мужем Романом Мальковым обручальными кольцами. Звездная пара совершила ритуал среди крымских гор, ранее они сыграли свадьбу на берегу моря возле Алушты.

— Спасибо, Вселенная. Я по жизни боец, но наступил и для меня момент умиротворения и неги, и ничто и никто не сможет помешать мне быть счастливой, — подписала пост актриса.

Подписчики пожелали счастья молодоженам и поздравили их с этим важным событием.

Напомним, отношения Романа Малькова и Анастасии Макеевой не обошлись без скандала. Бывшая жена обвинила Малькова в том, что он альфонс и не платит алименты на трех оставшихся с ней детей. Еще один ребенок от прошлого брака живет с ним.

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