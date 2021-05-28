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«А теперь посмотрим»: экс-супруга возлюбленного Макеевой выиграла суд по алиментам
Фото: instagram/makeevan

«А теперь посмотрим»: экс-супруга возлюбленного Макеевой выиграла суд по алиментам

Илья Ашуров

Звезды

Муж актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков проиграл суд по алиментам своей бывшей жене. Об этом рассказала его экс-супруга Светлана Малькова.

Мальков оставил свою бывшую жену с четырьмя детьми. Однако обеспечивать их материальное благополучие он оказался не готов. Конфликт между экс-супругами длилась несколько месяцев. В конце концов Светлана подала в суд на алименты.

— На данном этапе, пройдя три заседания, на четвертом мы выиграли дело! Решение вступило в силу! А теперь посмотрим, отвечают ли эти люди за свои слова, которые бросали мне в лицо полгода. Они же говорили, что алименты будем выплачивать после суда, — рассказала многодетная мать.

При этом бывшая жена Малькова отказалась от выплат на старшего сына. Дело в том, что мальчик живет с отцом и его новой возлюбленной в Москве, полностью находясь на их обеспечении, сообщает Starhit.

Анастасия Макеева познакомилась с Мальковым во время ремонта своего загородного дома. В марте этого года мужчина сделал ей предложение на сцене театра, в котором выступает актриса. Бывшая жена Малькова Светлана обвиняла Макееву в разрушении семьи.

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бывшая женавыплата алиментовАнастасия Макеева
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