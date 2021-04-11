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«Идет по костям»: Рубальская резко высказалась о Макеевой из-за многодетного жениха
Фото: instagram.com/makeevan

«Идет по костям»: Рубальская резко высказалась о Макеевой из-за многодетного жениха

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Анастасия Макеева готовится в четвертый раз выйти замуж. Ее новым избранником стал предприниматель Роман Мальков, который из-за звезды ушел из семьи с четырьмя детьми. Многие коллеги артистки посчитали, что будущий союз не будет долгим и гармоничным, так как нельзя построить счастье на боли других.

Резко высказалась об актрисе и поэтесса Лариса Рубальская. Она заявила, что Макеева всегда была разрушительницей и шла буквально по головам ради собственных желаний.

— Она как проводник дьявола. Я давно наблюдаю за ней, она по призванию разлучница и разрушительница, это ее предназначение. Макеева Романа как будто околдовала. Она идет по костям, не задумываясь о чужой боли, — сказала Рубальская в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

В студии была супруга жениха актрисы Светлана Малькова, которая заявила, что они с мужем до сих пор не разведены, хотя Макеева везде говорит об обратном. Женщина рассказала, что они с детьми не узнают Романа, который всегда был хорошим семьянином и любящим отцом, а теперь не хочет общаться с родными и отказывается помогать наследникам материально. Светлана отметила, что ей очень больно за детей, которых предал отец.

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супружеская изменаЛариса РубальскаяАнастасия Макеева
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