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Резиденты технополиса «Москва» увеличили выпуск продукции на 23 процента
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Резиденты технополиса «Москва» увеличили выпуск продукции на 23 процента

Анастасия Колоскова

Город

Резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» выпустили в 2020 году продукции на 19 миллиардов рублей, что на 23 процента больше, чем в предыдущем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наибольшее число продукции выпустили предприятия, работающие в сфере электроники, оптики и робототехники (12,68 миллиарда рублей).

— На долю промпредприятий этих отраслей приходится 67 процентов объема всей продукции, создаваемой в ОЭЗ «Технополис «Москва». За все время существования особой экономической зоны объем произведенной продукции достиг почти 81 миллиарда рублей, — пояснил заместитель мэра.

Второе место по объему выпускаемой продукции досталось предприятиям кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы. Как заявил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, на их долю пришлось 13 процентов от общего объема выпускаемой продукции. Этого результата позволило добиться оперативное реагирование на вызовы пандемии коронавируса. Предприятия медицинского кластера оперативно наладили выпуск востребованного оборудования и медтехники, а также перепрофилировали производства.

Резиденты особой экономической зоны могут воспользоваться предусмотренными для них налоговыми льготами. Компании на 10 лет освободили от налога на имущество, транспорт и землю. Кроме того, они получают льготы по налогу на прибыль. Благодаря сэкономленным средствам компании могут обновить оборудование или вложиться в научные исследования.

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