Новую поликлинику построят на северо-западе Москвы к 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Твардовского, 10к1 Карта всех событий

На северо-западе столицы построят новую поликлинику к 2022 году. Об этом в среду, 16 июня, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый объект здравоохранения будет находиться в районе Строгино на улице Твардовского, владение 10. Здание медучреждения будет иметь семь этажей и состоять из двух корпусов. В одном из них будет поликлиника, в другом — травмпункт.

— В настоящее время завершена разработка проектной документации. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — отметил глава департамента.

Предполагается, что в смену врачи поликлиники смогут принимать до 750 человек. При этом учреждение будет иметь терапевтическое отделение, отделение медицинской профилактики, блок лучевой диагностики с МРТ и КТ, а также отделения профильных специалистов и функциональной диагностики, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.