Два человека пострадали из-за хлопка газа на складе на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, 2-й Силикатный проезд Карта всех событий

Сотрудники прокуратуры провели проверку по факту хлопка газа на складе, расположенном во 2-м Силикатном проезде, в результате которого два человека получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 16 июня.

Согласно предварительной информации, хлопок газа произошел 15 июня, когда рабочие склада, решив измерить давление в кислородном баллоне, прикручивали к нему манометр. В результате инцидента один из мужчин получил ушиб руки. Второго рабочего госпитализировали с травмой головы.

Материалы проверки Хорошевская межрайонная прокуратура направила в следственный орган, который примет решение о возбуждении уголовного дела по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» либо отказе в его возбуждении.