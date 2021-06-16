Олег Леонов: Закон о едином номере экстренных служб «112» недостаточно эффективен

Фото: пресс-служба ЛизаАлерт

Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», предложил внести изменения в закон о едином номере экстренных служб «112», а именно установить единые нормативы и алгоритмы реагирования, и, в частности, предусмотреть быструю передачу заявки на потерявшихся людей добровольческим поисково-спасательным отрядам, которые работают на данной территории.

— ‎У меня масса примеров, когда я получаю распечатку и вижу там, например, 46 звонков от экстренных служб на телефон потерявшегося. 46 звонков! Я спрашиваю у служб: «Вот вы все звонили, где бабушка?». Отвечают: «Мы не знаем, мы звонили, она нам рассказывает что-то не то». Зачем тогда они звонят, если они не понимают, как с этим работать? У меня специалисты учатся восемь месяцев, как локализовывать потерявшихся с телефоном, вот им и надо сразу передавать информацию, чтобы через полтора часа бабушка была найдена, — подчеркнул Леонов.

Олег Леонов рассказал, что задержка с передачей заявки приводит к тому, что добровольцы подключаются к поискам на поздних этапах, когда телефон потерявшегося уже недоступен. В результате шансы найти человека живым минимальны. Леонов утверждает, что решить эту проблему можно лишь созданием единого алгоритма, по которому заявки на пропавших людей будут передаваться добровольцам в кратчайшие сроки.

Ранее Олег Леонов заявил о планах пойти на выборы в Госдуму по 208 Центральному избирательному округу Москвы.