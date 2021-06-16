Более ста объектов посетили москвичи в Дни исторического и культурного наследия

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 51 Карта всех событий

В рамках акции «Дни исторического и культурного наследия», которая прошла в столице с 18 апреля по 31 мая, москвичи смогли посетить 108 объектов, закрытых в обычные дни.

В этом году акция «Дни исторического и культурного наследия» прошла в 21-й раз. Как отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, с прошлого года часть мероприятий стала проходить в онлайн-формате, благодаря чему жители столицы могли посмотреть памятники архитектуры не выходя из дома.

— В этом году дистанционные мероприятия также решено было оставить в программе «Дней исторического и культурного наследия». Самыми масштабными из них стали онлайн-марафон, проведенный 18 апреля в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, и краеведческий диктант «Московский код». Участие в них приняли больше 130 тысяч человек, — рассказал Емельянов.

В формате традиционных экскурсий горожане в сопровождении гидов смогли посмотреть 108 объектов культурного наследия, которые закрыты в обычные дни.

Для посещения были открыты Северный речной вокзал и жилой Дом Наркомфина, недавно отреставрированные. Москвичи смогли впервые увидеть обновленные главный дом усадьбы Сытина в Сытинском переулке и дом купца Быкова на углу 2-й Брестской улицы и улицы Юлиуса Фучика.

Наибольшей популярностью пользовались экскурсии в особняк Шехтеля на Большой Садовой улице, особняк Морозова в Подсосенском переулке, усадьбу Васильчиковой и усадьбу Замятина — Третьякова на Гоголевском бульваре, а также в усадьбу Барышникова на Мясницкой улице, здание Центросоюза, здание Цветковской галереи на Пречистенской набережной и особняк Коробковой на Пятницкой улице. Кроме того, в рамках акции можно было посетить старинные особняки, в которых в настоящее время располагаются диппредставительства Австрии, Армении, Норвегии и Канады, пишет официальный сайт мэра Москвы.