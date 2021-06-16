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Три дополнительных КТ-центра для диагностики коронавируса откроют в Москве
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Три дополнительных КТ-центра для диагностики коронавируса откроют в Москве

Илья Ашуров

Город

В Москве откроют еще три центра компьютерной томографии (КТ) для диагностики коронавируса. Теперь в городе 30 центров, готовых принимать пациентов с этим заболеванием, а также диагностировать его. Об этом в среду, 16 июня, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, увеличение количества КТ-центров связано с ухудшением эпидемической ситуации в городе.

— Еще три КТ-центра развернуты на базе Городской поликлиники № 212, Городской поликлиники № 5 (филиал 1) и Городской поликлиники № 22. Таким образом, сейчас в городе работает уже 30 таких центров, — сказала заммэра.

Также она отметила, что дополнительные КТ-центры позволят «охватить» большее число горожан с COVID-19 или подозрением на него, а также снизить нагрузку с других стационаров, передает Интерфакс.

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