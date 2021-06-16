«Жена напала на мать»: бывшая супруга Малькова рассказала о встрече с Макеевой

Фото: instagram.com/makeevan

Актриса Анастасия Макеева встретилась с бывшей женой своего избранника художницей Светланой Мальковой. Произошло это во время съемок передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале Россия 1.

Как рассказала Малькова в своем Instagram-аккаунте, их встреча закончилась скандалом и дракой.

— Макеева начала меня снимать на свой телефон, не давая прохода, оскорблять, совать свой телефон в лицо. Я шла с продюсером, Макеева умышленно меня провоцировала, при этом постоянно унижая. Я терпела до тех пор, пока она уже полностью не перекрыла мне проход, при этом ее подопечный шел и наслаждался процессом, выжидая, когда я что-то сделаю. Мне ничего не оставалось как выкинуть ее телефон и толкнуть. Как утверждает Макеева, я ее ударила, — комментирует она ситуацию.

После чего уже актриса два раза ударила ее по голове на глазах у сына Андрея, сообщает художница. Ситуация также попала на видео.

По ее словам, ролик она пока опубликовать не может, потому что нужно уточнить «когда его обнародовать».

Малькова заявила, что это провокация, чтобы забрать у нее детей. Напомним, что у Светланы и Романа Мальковых четверо совместных отпрысков. Старший сын живет с отцом и Макеевой, а трое младших детей с матерью в Словении.

— Цель провокации — закрыть мне выезд из страны, с целью забрать детей! Слова его (Романа Малькова — прим. «ВМ») ей (Анастасии Макеевой — прим. «ВМ») были такие: сейчас с начальником полиции договоримся, и ее не выпустят из страны, — утверждает она.

Также Малькова призвала своих подписчиков «дружно думать, как убрать такую звезду с экранов», назвала Макееву «позором страны» и намекнула на то, что их брак с бизнесменом счастливым не будет.

Актриса пока не комментирует ситуацию.