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Обочины дорог и знаки в паутине: нашествие пауков зафиксировано в Австралии
Фото: mir24.tv

Обочины дорог и знаки в паутине: нашествие пауков зафиксировано в Австралии

Елена Фролова

В мире

Нашествие пауков зафиксировано в австралийском штате Виктория. Тысячи насекомых окутали своей паутиной обочины трасс, придорожную растительность и даже знаки, расположенные возле проезжей части.

После исследования ученых выяснилось, что пауки спасаются от паводка, обрушившегося на регион. В результате почва стала слишком сырой. Это заставило пауков подниматься на любые возвышенности.

Научные деятели считают, что данные членистоногие не несут никакой опасности. Как только земля полностью просохнет, все они спустятся обратно, передает «МИР 24». При этом местным жителям нужно запастись терпением, так как, судя по прогнозам, в ближайшие дни штат Виктория накроют дожди.

Источник: mir24.tv

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