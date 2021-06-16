Политолог: У Москвы хватит сил и ресурсов на полноценное развитие, благодаря созданной за прошлые годы базе
Мэр Москвы Сергей Собянин презентовал взвешенную программу развития мегаполиса. Так считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он прокомментировал программу, представленную мэром Москвы Сергеем Собяниным и партией «Единая Россия».
По словам политолога, важно продолжать начатые дела, причем последовательно выполнять обещания в каждой сфере.
— У Москвы хватит на это сил и ресурсов, — уверен Дмитрий Журавлев. — Для этого в предыдущие годы столица создала хороший задел во всех сферах: мы видим развитие систем образования, здравоохранения, соцзащиты населения, инициирована большая программа реновации городского жилфонда. Мегаполис продолжит реализацию этих программ.
По его словам, каждая из них полностью отвечает потребностям москвичей.
— Нужно развивать все: и образование, и медицину, и реновацию. Город не может позволит старый жилфонда и пятиэтажки, — продолжает он. — Приходится и совершенствовать всю инфраструктуру: транспортную, инженерную и социальную.
Дмитрий Журавлев подчеркивает, что Москва может позволить комплексно развивать все сферы, а не заниматься только одним, к примеру, образованием.
— Нет такого: «Ура, у нас много денег, давайте строить мраморные школы!» — говорит он. — Все ресурсы должны быть направлены на комфорт горожан и создание удобной для них среды. У Собянина здесь правильная позиция, причем не каждый глава региона может себе это позволить. Однако московский мэр готов выполнять все обещания.