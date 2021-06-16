Политолог: У Москвы хватит сил и ресурсов на полноценное развитие, благодаря созданной за прошлые годы базе

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин презентовал взвешенную программу развития мегаполиса. Так считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он прокомментировал программу, представленную мэром Москвы Сергеем Собяниным и партией «Единая Россия».

По словам политолога, важно продолжать начатые дела, причем последовательно выполнять обещания в каждой сфере.

— У Москвы хватит на это сил и ресурсов, — уверен Дмитрий Журавлев. — Для этого в предыдущие годы столица создала хороший задел во всех сферах: мы видим развитие систем образования, здравоохранения, соцзащиты населения, инициирована большая программа реновации городского жилфонда. Мегаполис продолжит реализацию этих программ.

По его словам, каждая из них полностью отвечает потребностям москвичей.

— Нужно развивать все: и образование, и медицину, и реновацию. Город не может позволит старый жилфонда и пятиэтажки, — продолжает он. — Приходится и совершенствовать всю инфраструктуру: транспортную, инженерную и социальную.

Дмитрий Журавлев подчеркивает, что Москва может позволить комплексно развивать все сферы, а не заниматься только одним, к примеру, образованием.

— Нет такого: «Ура, у нас много денег, давайте строить мраморные школы!» — говорит он. — Все ресурсы должны быть направлены на комфорт горожан и создание удобной для них среды. У Собянина здесь правильная позиция, причем не каждый глава региона может себе это позволить. Однако московский мэр готов выполнять все обещания.