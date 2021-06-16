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Дума разрешила Генпрокуратуре представлять Россию в иностранных судах
Фото: Пресс-служба Госдумы

Дума разрешила Генпрокуратуре представлять Россию в иностранных судах

Полина Долганова

Политика

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект президента о праве Генпрокуратуры России представлять интересы РФ в международных и иностранных организациях, судах, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в базе данных Госдумы в среду, 16 июня.

В дополнительном положении закона говорится, что Генпрокуратура сможет в пределах своей компетенции представлять и защищать Россию в межгосударственных органах, иностранных и международных судах, а также иностранных и международных третейских судах.

Генпрокуратура будет представлять интересы РФ в ЕСПЧ, Суде Евразийского экономического союза и Экономическом суде Содружества независимых государств. Исключения составят споры между Россией и иностранными государствами, международными организациями.

Кроме того, теперь прокуратура сможет защищать интересы страны при рассмотрении поданных в ЕСПЧ жалоб против России на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о праве Генпрокуратуры представлять страну в иностранных судах и межгосударственных органах, в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

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