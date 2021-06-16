Выставка «Музей искусственной истории» откроется в ГДМ

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В рамках магистерской программы «Практики кураторства в современном искусстве» Музея современного искусства «Гараж» и Высшей школы экономики в Государственном Дарвиновском музее откроется выставка «Музей искусственной истории». Проект позволит произведениям современного искусства экспонироваться на равных правах с естественнонаучными экспонатами.

Художники предлагают зрителям взглянуть на мир нечеловеческих существ, систематизировать их и вообразить несуществующий музей. В музее появятся объекты современного искусства: графика, скульптура, фотография, видео-арт, инсталляция, перформанс. Работы художников зарифмованы с экспонатами из постоянной коллекции музея.

В рамках параллельной программы проекта будут организованы лекции и дискуссии, реализованы детская мастерская анимации, на которой рисунки детей будут превращены в мультфильм.

Выставка открыта с 4 июля по 12 сентября, сообщается на сайте музея.