Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Выставка «Музей искусственной истории» откроется в ГДМ
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Выставка «Музей искусственной истории» откроется в ГДМ

Ольга Маркова

Развлечения

В рамках магистерской программы «Практики кураторства в современном искусстве» Музея современного искусства «Гараж» и Высшей школы экономики в Государственном Дарвиновском музее откроется выставка «Музей искусственной истории». Проект позволит произведениям современного искусства экспонироваться на равных правах с естественнонаучными экспонатами.

Художники предлагают зрителям взглянуть на мир нечеловеческих существ, систематизировать их и вообразить несуществующий музей. В музее появятся объекты современного искусства: графика, скульптура, фотография, видео-арт, инсталляция, перформанс. Работы художников зарифмованы с экспонатами из постоянной коллекции музея.

В рамках параллельной программы проекта будут организованы лекции и дискуссии, реализованы детская мастерская анимации, на которой рисунки детей будут превращены в мультфильм.

Выставка открыта с 4 июля по 12 сентября, сообщается на сайте музея.

выставкаГосударственный Дарвиновский музейСовременное искусство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Все мнения
О проекте