Московская область вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для работающих граждан

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Московская область вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Об этом в среду, 16 июня, сообщает Telegram-канал Оперштаба Москвы.

Напомним, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих москвичей.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции обязательная вакцинация должна коснуться сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и т.д.