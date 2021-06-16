Московская область вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для работающих граждан
Московская область вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Об этом в среду, 16 июня, сообщает Telegram-канал Оперштаба Москвы.
Напомним, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих москвичей.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции обязательная вакцинация должна коснуться сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и т.д.
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