Пресс-конференция оргкомитета книжного фестиваля «Красная площадь» прошла в Москве

Фото: Пресс–служба книжного фестиваля «Красная площадь»

Пресс-конференция оргкомитета VII Книжного фестиваля «Красная площадь» состоялась в Москве. В программе нынешнего фестиваля — более пятисот событий, которые пройдут на одиннадцати площадках.

— Будут все звезды нашей литературы, — сообщил заместитель председателя оргкомитета Владимир Григорьев.

На «Главную сцену» в дни фестиваля выйдут Захар Прилепин, Дмитрий Глуховский, Татьяна Толстая и Дмитрий Воденников, Денис Драгунский и Дмитрий Быков и другие.

На «Красной площади» можно будет увидеть и услышать не только звезд литературы, но и популярных актеров, музыкантов, телеведущих и блогеров. К числу театров — традиционных участников «Красной площади» (а это «Мастерская Петра Фоменко», «Электротеатр») — в этом году добавится еще один — Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова. 2021-й объявлен в России Годом науки и технологий, что найдет отражение в обширной программе площадки «Нон-фикшен».

222–летие А. С. Пушкина отпразднуют в последний день работы фестиваля — 20 июня. А откроется фестиваль 17 июня грандиозным концертом лауреатов и призеров Международного конкурса пианистов Grand Piano Competition под руководством Дениса Мацуева. Эта музыкальная программа будет посвящена 130-летию Сергея Прокофьева, а проведет ее музыковед Артем Варгафтик.

На пресс-конференции напомнили, что у посетителей книжного фестиваля есть уникальная возможность приобрести книги по цене, которая на 20 процентов меньше, чем в магазинах. И совсем эксклюзивный бонус — автографы авторов. Их можно получить после презентаций и творческих встреч.

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