Выставка «Сиена на заре Ренессанса» откроется в Музее имени Пушкина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина приглашает жителей и гостей столицы на выставку «Сиена на заре Ренессанса», где представлены полотна живописцев, работавших в XIII–XV веках в Сиене. Свои экспонаты для выставки предоставили Национальная пинакотека в Сиене, Государственный архив Сиены, музеи Тосканы и ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Столь представительная выставка полотен, которые редко покидают стены своих музеев, проводится в Москве впервые. Среди уникальных экспонатов из Италии — деревянные таблички «таволетты Биккерны».

Особое внимание заслуживает подписное «Распятие» Сеньи ди Бонавентуры, ученика Дуччо, две створки полиптиха Сансеполькро художника Сассетты, а также произведения Андреа ди Бартоло, Сано ди Пьетро, Маттео ди Джованни, Гвидоччо Коццарелли, Бернардино Фунгаи и других мастеров.

Сиенская школа живописи известна своей многогранностью и присущим только ей смешением византийских, готических и ренессансных элементов, создающих уникальный сплав разных художественных традиций. С самого начала своего формирования в конце XIII века она находилась под влиянием византийского искусства.

В начале XV века, когда во Флоренции набирала силу Ренессансная традиция, в Сиене такие художники, как Сассетта, Джованни ди Паоло, Сано ди Пьетро и другие, формировали свой собственный, узнаваемый художественный язык, опираясь на традиции их выдающихся предшественников. Все то новое, что принесла с собой эпоха Возрождения, приспосабливалось к местному стилю — изящному, утонченному, элегантному, основанному на исключительном техническом мастерстве, что делает сиенскую школу уникальной для своего времени.

Для сиенской живописной школы характерна ярко выраженная индивидуальность, ее приверженность традициям и стремление продемонстрировать независимость от Флоренции, наряду с которой Сиена долгое время оставалась одним из главных художественных центров Италии. Даже когда в XV веке Сиена столкнулась с экономическим и политическим кризисом, ее искусство все еще процветало, пока не уступило первенство флорентийской школе.

Выставка открыта с 25 июня по 3 октября, сообщается на сайте музея.