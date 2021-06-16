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СМИ: Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы
Фото: Администрация президента РФ

СМИ: Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы

Полина Долганова

Политика

Президент России Владимир Путин отказался от протокольной встречи со швейцарскими властями по прилете в Женеву на саммит с американским коллегой Джо Байденом. Об этом в среду, 16 июня, сообщило онлайн-издание Tribune de Genève со ссылкой на мэра города Фредерику Перлер.

В сообщении также говорится, что накануне представители сил безопасности с собаками-ищейками приходили в Университетский госпиталь Женевы и отгородили часть коек в палатах интенсивной терапии. Это было сделано в качестве меры подготовки к переговорам глав России и США, так как делегации оказывают не только помощь в вопросах безопасности, но и медицинскую поддержку.

Напомним, переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.

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