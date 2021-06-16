Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Песков назвал организацию встречи Путина и Байдена достижением
Фото: Администрация президента РФ

Песков назвал организацию встречи Путина и Байдена достижением

Полина Долганова

Политика

Предстоящие переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом не могут стать историческими, но сам факт этой встречи уже является достижением. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Не стоит и невозможно ожидать никаких прорывов — слишком тяжелая ситуация в российско-американских отношениях, — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, достижением уже можно считать тот факт, что два президента решили открыто поговорить о проблемах. Можно предположить, что еще до начала саммита эта встреча имеет положительный результат.

Напомним, переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.

Читайте также:
Владимир ПутинДжо БайденДмитрий Песков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Все мнения
О проекте