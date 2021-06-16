Песков назвал организацию встречи Путина и Байдена достижением

Фото: Администрация президента РФ

Предстоящие переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом не могут стать историческими, но сам факт этой встречи уже является достижением. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Не стоит и невозможно ожидать никаких прорывов — слишком тяжелая ситуация в российско-американских отношениях, — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, достижением уже можно считать тот факт, что два президента решили открыто поговорить о проблемах. Можно предположить, что еще до начала саммита эта встреча имеет положительный результат.

Напомним, переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.