Мишустин призвал Минсельхоз продолжать мониторить рынок продуктов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Ситуация с ценами на продуктовом рынке в России остается непростой — необходимо продолжать мониторинг и оперативно реагировать на возможные изменения. Об этом в среду, 16 июня, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам коллегии Минсельхоза.

По словам премьера, правительство приняло несколько мер, которые помогли снизить влияние мировой конъюнктуры на рынок в России.

— Но ситуация остается непростой. Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей, — сказал Мишустин в соответствующем обращении, опубликованном на сайте кабмина.

Он также напомнил, что о важности мониторинга российского продовольственного рынка ранее говорил президент России Владимир Путин.