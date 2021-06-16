Андрей Бочкарев: На территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики начались строительные работы

Фото: АГН Москва

На территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева на севере столицы стартовала активная фаза строительных работ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В районе Коптево, на территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева площадью 5,5 гектара началось строительство первого жилого дома на 462 квартиры. Окончание строительных работ первого этапа запланировано в первом квартале 2023 года, — рассказал Андрей Бочкарев.

По словам генерального директора компании-застройщика «РГ-Девелопмент» Татьяны Тихоновой, проект предусматривает также строительство образовательного учреждения и нескольких жилых корпусов с подземными парковками и благоустроенными придомовыми территориями с современными спортивными и детскими площадками.