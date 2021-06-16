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Андрей Бочкарев: На территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики начались строительные работы
Фото: АГН Москва

Андрей Бочкарев: На территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики начались строительные работы

Анастасия Колоскова

Город

На территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева на севере столицы стартовала активная фаза строительных работ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В районе Коптево, на территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева площадью 5,5 гектара началось строительство первого жилого дома на 462 квартиры. Окончание строительных работ первого этапа запланировано в первом квартале 2023 года, — рассказал Андрей Бочкарев.

По словам генерального директора компании-застройщика «РГ-Девелопмент» Татьяны Тихоновой, проект предусматривает также строительство образовательного учреждения и нескольких жилых корпусов с подземными парковками и благоустроенными придомовыми территориями с современными спортивными и детскими площадками.

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