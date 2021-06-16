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Двух зебр привезли в Московский зоопарк из Чехии
Фото: «Вечерняя Москва»

Двух зебр привезли в Московский зоопарк из Чехии

Анастасия Колоскова

Город

Число обитателей столичного зоопарка пополнилось двумя зебрами, которых привезли из чешского города Брно. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в среду, 16 июня.

В пресс-службе отметили, что животных зовут Лейла и Миа. Они составят компанию зебре Дэборе и жирафу Липе, которые уже живут в зоопарке. По словам сотрудников, первое время зебры находились на карантине, за время которого они прошли осмотр ветеринара, сдали необходимые анализы и немного адаптировались к новым условиям.

Отмечается, что Мие два года, а Лейла старше ее на два года.

— Уже видно, что у зебр разные характеры. Миа более любопытная и контактная. Она интересуется сотрудниками, подходит к жирафу. Лейла держится немного в стороне, но не боится и не проявляет никакой агрессии, — цитирует сообщение зоопарка ТАСС.

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